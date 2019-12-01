Enfrentamiento en Salamanca deja un policía lesionado; autoridades despliegan fuerte operativo

Salamanca, Guanajuato, a 4 de octubre de 2025.– La noche de este sábado se registró un enfrentamiento entre elementos de la Policía Municipal y sujetos armados, hecho que dejó como saldo un agente lesionado y daños a una unidad oficial. La Dirección de Seguridad Pública confirmó lo ocurrido mediante un comunicado oficial.

El intercambio de disparos se originó en una gasolinera ubicada sobre la carretera Salamanca–Celaya, a pocos metros del puente de la comunidad de San Juan de Razos. De acuerdo con el reporte, el elemento herido fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se reporta estable y fuera de peligro.

Tras la agresión, se desplegó un amplio operativo en la zona con la participación de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. También se sumó un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad Pública, que sobrevoló el área con el fin de localizar a los presuntos agresores, quienes habrían huido hacia un terreno baldío contiguo a la gasolinera. En el lugar estuvo presente el director de Seguridad Pública Municipal, Juan Pablo Talavera.

Versión oficial

En el comunicado, la Dirección General de Seguridad Pública detalló que el incidente ocurrió minutos antes de las 19:00 horas, cuando los uniformados atendieron un reporte sobre la presunta privación ilegal de la libertad de una persona.

Durante la movilización, los policías localizaron dos vehículos —una camioneta Mazda y un sedán— en los que se trasladaban los posibles responsables. Al intentar interceptarlos sobre la carretera, los ocupantes abrieron fuego contra los elementos, lo que derivó en un enfrentamiento.

Uno de los oficiales resultó herido en una pierna, siendo auxiliado por sus compañeros y trasladado de inmediato para recibir atención médica.

En este momento, continúa el operativo conjunto entre Policía Municipal, fuerzas estatales y federales para dar con el paradero de los agresores.

El Gobierno Municipal de Salamanca, encabezado por el presidente César Prieto, reiteró su compromiso de mantener acciones firmes y coordinadas para garantizar la seguridad de la población y reforzar la respuesta ante hechos delictivos.