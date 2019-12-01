Comando embosca caseta policial en Buenavista, Michoacán: tres muertos y una mujer herida

Comando embosca caseta policial en Buenavista, Michoacán: tres muertos y una mujer herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 21:56:52
Buenavista, Mich., a 4 de octubre de 2025.- La violencia volvió a sacudir la región de Tierra Caliente luego de que un grupo fuertemente armado atacara una caseta de vigilancia municipal en Buenavista, dejando un saldo de tres personas muertas —incluidos dos policías— y una mujer herida.

El atentado ocurrió alrededor de las 21:00 horas en un punto carretero cercano al panteón municipal, sobre la vía Apatzingán–Tepalcatepec. De acuerdo con reportes preliminares, los agresores arribaron a bordo de varios vehículos y abrieron fuego con armas de alto poder contra los agentes que se encontraban de guardia, sorprendiendo a los uniformados sin posibilidad de responder.

En el lugar murieron los policías municipales Catalina G. G. y Gonzalo F. C., quienes recibieron múltiples impactos de bala. Además, un civil identificado como Adán N. M., de 54 años, perdió la vida cuando transitaba por la zona a bordo de su vehículo, convirtiéndose en víctima colateral del ataque.

Una mujer de 50 años, Ana Bertha G. Á., también originaria de Buenavista Tomatlán, resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a un hospital local. Su estado de salud se mantiene reservado.

Tras el ataque, elementos de la Guardia Civil y corporaciones estatales aseguraron la escena y notificaron a la Fiscalía Regional, que inició las investigaciones correspondientes. En el sitio se localizó una camioneta Toyota Tundra, la cual no presenta reporte de robo y ya fue puesta a disposición del Ministerio Público para las diligencias periciales.

El violento hecho ha generado alarma entre habitantes de la zona, donde en los últimos meses se han intensificado los ataques armados contra fuerzas municipales y puntos de control carretero. Autoridades desplegaron un operativo en busca de los responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenciones.

