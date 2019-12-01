Ataque armado deja un muerto y tres heridos en fiesta de Salamanca, Guanajuato

Salamanca, Guanajuato, a 4 de octubre de 2025.- Terror vivieron los salmantinos al momento que amenizaba la Banda Reyna de Salamanca en un salón de fiestas "rincón de la Virgen", cuando comando armado ingreso disparado contra los presentes dejando un saldo preliminar de una persona sin vida y tres lesiones.

Era alrededor de las 21:00 horas cuando los asistentes de una fiesta en la calle Las Flores comenzaron  a correr despavoridos al escuchar las detonaciones que cortó la alegría de la fiesta, por lo que alertaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

A decir de los presentes, sujetos armados ingresaron al salón y abrieron fuego en contra de un hombre, dejando a tres lesionados que no requieren traslado a un centro médico en tanto que unas personas más presentaban crisis nerviosa por paramedicos mientras se realizó un fuerte operativo por las zonas aledañas.

La Fiscalía General del Estado arribo a la escena para realizar las investigaciones conducentes al caso, así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento, traslado al anfiteatro más cercano y práctica de la necropsia como por ley corresponde al cuerpo de la víctima.

