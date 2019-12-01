Revelan ruta que tomó el homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 10:45:51

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mostró videos en los que se muestra la “ruta” que tomó el homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Crimen perpetrado el pasado 1 de noviembre.

En conferencia de prensa, el fiscal estatal Carlos Torres Piña, mostró las imágenes del trayecto que llevó a cabo el agresor, presuntamente un adolescente, rumbo a la plaza principal del municipio en donde estaba presente el edil Manzo Rodríguez, como parte de las celebraciones del Día de Muertos y del Festival de las Velas.

“Se acerca y acciona el arma en al menos siete ocasiones de acuerdo a las pruebas balísticas”, indicó el funcionario estatal.

Cabe señalar que momentos después de la agresión armada fue abatido uno de los presuntos homicidas, mientras que dos personas más fueron detenidas.

Los hechos se desarrollaron en medio de una multitud de ciudadanos que se encontraba presente en la plaza principal de la ciudad.

El presidente municipal de Uruapan, que había sido electo para el periodo 2024–2027, murió en punto de las 20:50 horas en el hospital Fray Juan de San Miguel.