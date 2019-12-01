Hallan sin vida a mujer dentro de auto volcado en Monterrey; investigan posible feminicidio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 13:06:44
Monterrey, Nuevo León, 3 de noviembre del 2025.- Una mujer fue localizada sin vida al interior de un vehículo volcado en Monterrey, Nuevo León, hecho que se encuentra bajo investigación como un presunto feminicidio.

Medios locales apuntaron que lo ocurrido tuvo lugar la mañana de este lunes en la colonia Cumbres Mediterráneo.

Autoridades estatales y municipales respondieron a un llamado por múltiples disparos de arma de fuego, sin embargo, al arribar a lugar encontraron una camioneta volcada sobre la calle Ibiza.

Al acercarse al vehículo, los policías se percataron que la conductora se encontraba ya sin signos vitales; al interior del automotor se hallaron dos cartuchos hábiles.

Reportes preliminares precisan que la mujer víctima habría discutido minutos antes con su pareja mientras que se indaga si murió a causa de la volcadura o por los impactos de arma de fuego.

