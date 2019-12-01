Encuentran cuerpo cerca del Bachilleres 10 en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 17:17:28
Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en las inmediaciones del  Colegio de Bachilleres número 10, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros informes, durante la mañana del 5 de diciembre, elementos de seguridad del plantel reportaron la presencia de un bulto en el estacionamiento de la escuela.

Por lo anterior, personal de seguridad de la capital se movilizó al sitio y constató que se trataba de una persona sin vida.

La víctima se encontraba envuelta en una cobija azul y dentro de bolsas de basura negras.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina procedieron con el levantamiento del cuerpo para la investigación pertinente.

