Resultan lesionados al menos 5 trabajadores de Pemex por fuga de fluido caliente en Veracruz 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 08:45:26

Cosoleacaque, Veracruz, a 20 de septiembre de 2025.- Al menos 5 trabajadores resultaron lesionados, después de que se registrara una fuga de fluido caliente en una planta del complejo petroquímico en Coseleacaque.

De acuerdo a un breve que compartió Pemex el accidente ocurrió a las 10:45 horas del viernes 19 de septiembre, durante actividades de mantenimiento de una válvula automática en la Planta de Amoniaco VII.

“Cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato y actualmente su estado de salud se reporta estable”, indicaron.

Tras el incidente, los trabajadores de Pemex fueron llevados a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo local, donde los descontaminaron y recibieron un tratamiento inicial.

“En cuanto se estabilizaron, se les trasladó al hospital regional de Minatitlán, Veracruz, para continuar su tratamiento y recuperación”, detallaron.