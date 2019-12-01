Precio de garantía a productores de trigo está asegurado: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 19:00:00

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseguraron la entrega de apoyos a precio de garantía por tonelada de trigo a pequeños y medianos productores, correspondiente al ciclo otoño-invierno 2024-2025.

En reunión encabezada por el mandatario con el director general de Valor Agregado y Comercialización de Agricultura federal, Adolfo Zepeda Zepeda, se acordó publicar la próxima semana la convocatoria de registro y establecer mesas permanentes de seguimiento para acompañar a los productores en el proceso.

El funcionario federal informó que, a través de la Sader, se otorgarán 7 mil 600 pesos por tonelada a pequeños productores y 7 mil 050 pesos por tonelada a medianos productores de Michoacán.

Explicó que el monto de inversión para esta temporada es de 253.7 millones de pesos para cubrir aproximadamente 110 mil toneladas de trigo de las regiones productivas de la entidad.

El gobernador compartió el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del titular de Sader, Julio Berdegué Sacristán para avanzar con acuerdos de pagos pendientes a productores del campo.

Destacó la coordinación entre el gobierno federal y el estado para atender las demandas de este sector y de otros en Michoacán, por lo que reiteró el respaldo para agilizar y destrabar cualquier trámite que necesiten los productores de trigo.

Acompañaron al mandatario los secretarios de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Sader estatal, Cuauhtémoc Ramírez Romero y el delegado de Conagua, Roberto Arias.