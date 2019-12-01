Resultados contundentes de José Antonio Cruz Medina a pocos días de asumir la SSP

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- La estrategia de seguridad implementada como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, continúa dando resultados poniendo en práctica la investigación e inteligencia.

La llegada de José Antonio Cruz Medina, a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán es un parteaguas, en pocos días se han visto resultados en operatividad que deriva en detenciones, decomisos de autos, armas y droga, mismos que han sido puestos a disposición de las autoridades investigadoras.

En las ultimas horas las labores operativas del Plan Paricutín se logró la detención de cuatro personas en Erongarícuaro y Morelia, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Guardia Nacional (GN).

José Antonio Cruz Medina fue el creador de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la SSP, que se convirtió en un pilar de la institución, que labora de manera coordinada con la Fiscalía del Estado, CONASE, SEDENA y Guardia Nacional (GN).

A su paso por esta subsecretaría los resultados fueron notorios, al debilitar estructuras criminales con detenciones de objetivos generadores de violencia, aseguramientos de cientos de maquinas tragamonedas, colaboración en el rescate de personas plagiadas, todos los resultados basados en estrategia, investigación e inteligencia.

La trayectoria de Cruz Medina es nutrida, fue director General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación de la extinta Policía Federal, donde coordinó investigaciones contra grupos delictivos de alto impacto con detenciones de objetivos prioritarios.

Su basta experiencia lo convirtió en un estratega que lo llevó a la dirección en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo del área de investigación de campo.

Su formación ha trascendido fronteras, participó en el reentrenamiento del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles de la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial de la Policía Nacional de Colombia.

Ha representado a México en foros internacionales de alto nivel como la Reunión Trilateral sobre Trata de Personas entre EE.UU., México y Canadá; la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas 2024; la Mesa Redonda México–Estados Unidos sobre Tráfico de Armas (2023); y la 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference en Houston, Texas.

El hoy secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, que encabeza Omar García Harfuch, ya que es uno de los hombres de confianza del Zar en seguridad nacional, lo que ha servido para reforzar los operativos y de manera coordinada dar resultados en la implementación del Plan Michoacán por la Paz y Justicia donde la meta es garantizar la seguridad, estabilidad y confianza en los diferentes sectores encargados de reactivar la economía, así como de la población encargados general quienes han sido víctimas de manera constante de la delincuencia organizada.