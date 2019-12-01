Por amenazar a dos periodistas en Yucatán, vinculan a proceso a Carlos K.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 13:38:17

Mérida, Yucatán, 20 de noviembre del 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Carlos K., por el delito de amenazas, cometido en agravio de dos periodistas en Yucatán.

Sobre el particular se informó que el móvil de las amenazas proviene de unas publicaciones que las víctimas realizaron en sus medios de comunicación, respecto a una cobertura periodística que efectuaron en Kanasín, Yucatán. En represalia a dichas publicaciones, Carlos "K”, las amenazó con agredirlas físicamente, exigiéndoles que bajaran la información.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), inició la carpeta de investigación correspondiente.

Con base en lo anterior se aportaron datos de prueba suficientes para que el Juez de Control dictara la vinculación a proceso en contra de Carlos "K", además como medida cautelar la prohibición de acercarse a las víctimas.