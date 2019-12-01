Michoacán: En reclusión cumplimentan nueva orden de aprehensión contra alias “El Karateca”, por homicidio calificado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 12:43:21

Zamora, Michoacán, 20 de noviembre del 2025.- En reclusión se cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Alberto “N”, alias “El Karateca”, por su posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Agustín R., en el municipio de Jacona. El investigado se encuentra procesado por otro hechos.

Sobre el particular se informó que co base los datos obtenidos durante la investigación, el 24 de septiembre del presente año, la víctima, Agustín R., se encontraba sobre la calle Vasco de Quiroga, en la colonia Centro, cuando en determinado momento arribó Alberto “N”, a bordo de un vehículo de la marca Nissan en compañía de otra persona.

Acto seguido, Alberto “N” descendió del automotor y accionó un arma de fuego en contra de la víctima, quien perdió la vida en el lugar debido a las lesiones sufridas.

Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del investigado, por lo que fue solicitada y obtenida una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control, quien habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.