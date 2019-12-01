¡Los policías que nos cuidan!: once policías dan positivo en prueba toxicológica en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 12:05:33
Chihuahua, Chihuahua, 20 de noviembre del 2025.- Once policías municipales de Chihuahua dieron positivo a cocaína en recientes exámenes toxicológicos, pruebas que —según la supervisión interna— son confiables y no generan falsos positivos.

Tras los resultados, diez agentes renunciaron voluntariamente, mientras que uno enfrenta un procedimiento disciplinario que podría resolverse en uno o dos meses.

Por la sensibilidad del caso, no se revelaron más detalles sobre el elemento que continúa bajo investigación.

“Un policía bajo efectos de sustancias tóxicas puede afectar su desempeño y poner en riesgo a la ciudadanía”, señalaron las autoridades internas, quienes destacaron que estas evaluaciones permiten depurar la corporación y fortalecer a los elementos que cumplen con su labor de manera profesional.

