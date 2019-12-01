Se equivocan quienes convocan al odio, violencia o intervención extranjera en México: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 11:49:17

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que “se equivocan” quienes convocan a la violencia, al odio o a la intervención extranjera, durante su discurso por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, realizado este 20 de noviembre en el Zócalo capitalino,

“México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos”, señaló.

La mandataria mexicana dejó en claro que quienes convocan a la intervención extranjera en el país se equivocan.

“El que convoca a la violencia, se equivoca; el que alienta el odio, se equivoca; el que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca; el que convoca a una intervención extranjera, se equivoca; el que piensa que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca”, dejó en claro.

“El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca; el que cree que la Transformación duerme, se equivoca; el que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y los jóvenes, se equivoca; el que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca”, agregó.

Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación “está fuerte porque hay honestidad, resultados y amor al pueblo”.

“Porque cuando un pueblo reconoce su historia, su dignidad y su fuerza colectiva, defiende sus conquistas. Por eso hoy, con la fuerza de nuestra memoria colectiva, afirmo: México no volverá a caminar hacia atrás, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.

Subrayó que ya no existen privilegios y que hay un gobierno que escucha, respeta y responde a su pueblo.

“Hoy las libertades no solo se otorgan desde arriba, se ejercen desde abajo, desde cada barrio, cada comunidad, cada voz que habla con dignidad. Porque en México ya nadie es silenciado, ya nadie es perseguido por pensar distinto y eso es una conquista del pueblo de México”, indicó.

Sheinbaum Pardo remarcó que el gobierno federal dejó de ser un espacio reservado para élites, ya que no es un club de privilegiados.

“Hoy el Gobierno dejó de ser un espacio reservado para unos cuantos, ya no es un club de privilegiados, hoy representa a todas y todos (…) pero sobre todo representa a las y los que menos tienen, a las y los humildes para poder conseguir su bienestar”, aseveró.

“Se acabó la era de los lujos del poder, se gobierna con austeridad, con ética, con honestidad. Que se oiga bien y fuerte: la autoridad moral no se compra ni con todo el dinero del mundo, se construye a lo largo de la vida con coherencia y convicciones”, añadió.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal defendió la integridad del proyecto gubernamental que encabeza.

“Nada bueno puede surgir de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida. Nada puede esperarse de algunos medios que usan su espacio para la calumnia, de algunos comentócratas que cambian de opinión según su conveniencia, ni de los poderosos cegados por la ambición”, afirmó.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno es honesto y por ello es atacado.

“Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero”, no dudó en afirmar.

Finalmente afirmó que su Administración cuenta con el respaldo mayoritario de la población, lo cual observa día a día.

“Saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país. Contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos, sobre todo de quienes habían sido históricamente olvidados, porque buscamos la prosperidad compartida, porque sabemos que por el bien de todos primero los pobres y que con el pueblo se hace todo o no se hace nada. Nuestra honestidad y amor al pueblo nos acompañan”, sentenció.