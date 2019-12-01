Arranca desfile militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 11:00:19

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- Con motivo del aniversario número 115 del inicio de la Revolución Mexicana este 20 de noviembre se lleva a cabo el tradicional desfile militar que recorre las calles principales de la Ciudad de México.

Desde las primeras horas contingentes de las Fuerzas Armadas se reunieron en el Zócalo capitalino, de donde partirán con rumbo al Monumento de la Revolución.

Cabe destacar que el desfile del presente año (2025) modificó la ruta a seguir, una vez que pasará por la Calle 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Avenida Revolución.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó pasadas las 10:00 horas a la Plaza de la Constitución para encabezar el Desfile Militar por la Revolución Mexicana.