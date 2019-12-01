Arriban menos de 100 personas al Zócalo a movilización de la Generación Z

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 11:26:07

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- Al parecer la nueva movilización de la Generación Z no logró captar la atención de la gente, puesto que se convocó a los interesados a arribar al Zócalo capitalino pero llegaron menos de 100 personas al sitio.

Hasta el momento, la presencia de asistentes al desfile, medios de comunicación y personal de Gobierno superan ampliamente a lo que presuntamente iba a ser un boicot al desfile militar.

La Generación Z en México buscaba tener una movilización doblemente significativa: por un lado, como la expresión de una generación que exige ser escuchada y por otro, se inscribe en la tradición de las luchas sociales que han marcado la historia nacional.

Otro de los puntos de reunión era Ciudad Universitaria, donde tampoco se pudo constatar presencia de manifestantes, en una convocatoria que al parecer no siguió el sector inconforme con el actual Gobierno, así como la inseguridad que prevalece en el país.