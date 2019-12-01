Arriban menos de 100 personas al Zócalo a movilización de la Generación Z

Arriban menos de 100 personas al Zócalo a movilización de la Generación Z
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 11:26:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 20 de noviembre del 2025.- Al parecer la nueva movilización de la Generación Z no logró captar la atención de la gente, puesto que se convocó a los interesados a arribar al Zócalo capitalino pero llegaron menos de 100 personas al sitio.

Hasta el momento, la presencia de asistentes al desfile, medios de comunicación y personal de Gobierno superan ampliamente a lo que presuntamente iba a ser un boicot al desfile militar.

La Generación Z en México buscaba tener una movilización doblemente significativa: por un lado, como la expresión de una generación que exige ser escuchada y por otro, se inscribe en la tradición de las luchas sociales que han marcado la historia nacional.

Otro de los puntos de reunión era Ciudad Universitaria, donde tampoco se pudo constatar presencia de manifestantes, en una convocatoria que al parecer no siguió el sector inconforme con el actual Gobierno, así como la inseguridad que prevalece en el país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explota taller de pirotecnia en Morelia; fuerte estruendo pone en alerta a la ciudadanía
¡Los policías que nos cuidan!: once policías dan positivo en prueba toxicológica en Chihuahua
Resultados contundentes de José Antonio Cruz Medina a pocos días de asumir la SSP
Arrestan a segundo implicado en homicidio de Carlos Manzo; habría ayudado a delincuentes a escapar en un taxi
Más información de la categoria
Explota taller de pirotecnia en Morelia; fuerte estruendo pone en alerta a la ciudadanía
Se equivocan quienes convocan al odio, violencia o intervención extranjera en México: Claudia Sheinbaum
Arriban menos de 100 personas al Zócalo a movilización de la Generación Z
Arranca desfile militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
Comentarios