Resulta albañil con heridas graves, tras caer de un tercer nivel en la colonia Loma Bonita de la capital queretana

Resulta albañil con heridas graves, tras caer de un tercer nivel en la colonia Loma Bonita de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:12:34
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Querétaro, Querétaro, a 8 de abril de 2026.- Servicios de emergencias, se movilizaron a la colonia Loma Bonita, luego de que un albañil, resultara lesionado, tras caer de una azotea.

El accidente ocurrió, en una vivienda ubicada en la calle Montes Urales, luego de que el albañil, perdiera el equilibrio, y cayera de tres metros de altura, desde un tercer nivel.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, al lugar, se movilizaron los rescatistas para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, valoraron al albañil, quien por las heridas que presentó, lo trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

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