Policía Cibernética de Michoacán alerta sobre fraudes tipo montadeudas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 13:31:49
Morelia, Michoacán, a 12 de febrero 2026.- Un esquema ilegal que opera principalmente mediante aplicaciones móviles y plataformas digitales que ofrecen préstamos rápidos con aparentes facilidades. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre el incremento de fraudes conocidos como montadeudas.

Sobre el parcelar se informó que dicho tipo de fraude inicia cuando el usuario descarga una aplicación o contacta un supuesto servicio de préstamos en línea. Desde ese momento, las plataformas solicitan permisos excesivos para acceder a información sensible del teléfono móvil, como la lista de contactos, galería de imágenes y datos personales.

Una vez aceptado el crédito, los responsables imponen intereses desproporcionados, cargos no informados y plazos irreales de pago, para posteriormente ejercer presión mediante amenazas, intimidación y extorsión, incluyendo el envío de mensajes a contactos de la víctima o la difusión de información personal.

Ante este riesgo, la Policía Cibernética recomienda desconfiar de aplicaciones o sitios que ofrecen préstamos inmediatos sin requisitos formales, verificar que las instituciones financieras estén debidamente registradas y reguladas, no otorgar permisos innecesarios a las aplicaciones y evitar compartir datos personales, bancarios o documentos oficiales por medios no seguros.

En caso de haber sido víctima de este tipo de fraude, la SSP exhorta a denunciar de inmediato al número 089 y conservar evidencias como capturas de pantalla, mensajes, números telefónicos y enlaces utilizados, ya que la prevención y la denuncia oportuna son fundamentales para combatir los delitos cibernéticos y proteger la seguridad digital de la población.

