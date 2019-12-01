Responsable de homicidio y robo de vehículo, en Apatzingán, Michoacán, es sentenciado a más de 49 años de prisión

Apatzingán, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 49 años y 5 meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño, en contra de Heriberto R., responsable en el delito de homicidio calificado y robo de vehículo, cometido en agravio de Jimmy Israel “N”; hechos ocurridos en febrero de 2024, en Apatzingán.

Sobre el particular se informó que en juicio oral, el agente del Ministerio Público demostró que el día de los hechos, Jimmy Israel “N”, se encontraba en su domicilio ubicado en colonia Lázaro Cárdenas, cuando llegó Heriberto R., en compañía de otro hombre, quienes, tras descender de una motocicleta, ingresaron a la vivienda y accionaron un arma de fuego en su contra, privándolo de la vida.

Posteriormente, Heriberto R., se apoderó de una motocicleta propiedad de la víctima y se retiró del lugar, en tanto que su cómplice se dio a la fuga a bordo de la unidad en la que momentos antes habían llegado.

Los hechos fueron de conocimiento de la Fiscalía Regional de Apatzingán, que inició las investigaciones correspondientes, y logro establecer la participación de Heriberto “N”, quien fue asegurado con base a un mandamiento judicial de detención y en su momento el órgano jurisdiccional resolvió su vinculación a proceso.

En audiencia de Juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento lo encontró culpable y emitió fallo condenatorio en su contra, sentenciándolo a 49 años y 5 meses de prisión, así como al pago de la reparación del daño.