Responsable de extorsionar a un dentista y a su esposa en Uruapan, Michoacán es sentenciado a 11 años de prisión

Morelia, Michoacán, a 4 de septiembre 2025.- Un Tribunal de enjuiciamiento emitió, mediante la figura jurídica de procedimiento abreviado, sentencia a 11 años de prisión en contra de Juan Carlos “N”, responsable en el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de un dentista y a su esposa.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 29 de agosto de 2024, la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas de números desconocidos, mismas que ignoró, por lo que, a través de mensajes vías WhatsApp, fue amenazado con atentar contra su vida y la de su familia, ya que los tenían ubicados. Al día siguiente, la esposa del profesionista también fue contactada y amedrentada.

Al no obtener el dinero, la noche del 1 de octubre, los responsables acudieron al consultorio dental y realizaron detonaciones de arma de fuego contra la fachada, para enseguida contactar a las víctimas y amedrentarlas con que dicha acción se trataba de una advertencia.

Luego de acordar la cantidad y pactar el sitio para entregar el dinero, durante un operativo implementado por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) en la colonia Los Ángeles, fue detenido Juan Carlos “N”, cuando acudió a realizar el cobro del rescate. En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlo a proceso.

Posteriormente, una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciarlo a 11 años de prisión y al pago por concepto de reparación del daño por su responsabilidad en los hechos.



El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada al proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora pertinencia de reducir en un margen acotado, la sanción que se impondrá.