Responsable de abuso sexual en agravio de una niña, es sentenciado a más de 20 años de prisión

La Piedad, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria de 20 años y 10 meses de prisión contra Reynaldo “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña de 4 años, en hechos ocurridos en julio de 2025, en el municipio de Puruándiro.



Sobre el parcelar se informó que con base en las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el 24 de julio de 2025, la víctima se encontraba con su madre en una localidad de dicho municipio. En un momento determinado, la mujer se percató de la ausencia de la niña y comenzó a buscarla al interior del domicilio, donde la encontró siendo víctima de una agresión sexual por parte del ahora sentenciado.



Ante lo ocurrido, la madre solicitó ayuda para detener a Reynaldo “N”, quien posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Derivado de las investigaciones, el ahora sentenciado fue presentado ante la autoridad jurisdiccional y vinculado a proceso.



Tras el desahogo de las pruebas durante el juicio oral, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en su contra. Posteriormente, durante la audiencia de individualización de sanciones, le impuso una pena de 20 años y 10 meses de prisión.