Rescatan en Zitácuaro, Michoacán, cadáver de la presa de Zirahuato 

Rescatan en Zitácuaro, Michoacán, cadáver de la presa de Zirahuato 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:54:06
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Zitácuaro, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- Tras horas de arduo trabajo, personal de rescate de Zitácuaro, logró ubicar y rescatar el cuerpo de una persona que se ahogó en la presa de Zirahuato.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la tarde del jueves se reportó la desaparición de una persona en la referida presa.

Fue este viernes que tras varias giras de incesante trabajo, se logró ubicar y recatar el cuerpo sin vida de la persona.

Con base en lo anterior personal de la FGE se constituyó en el sitio para da fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

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