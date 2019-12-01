Intenta ganar paso al tren y termina arrollado en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:44:11

Celaya, Guanajuato, 20 de marzo del 2026.- Sin lesionados solo daños materiales fue lo que resultó de un accidente en el que se vio involucrado un taxi con el tren a la altura de la colonia Las Insurgentes.

El suceso tuvo lugar poco después del mediodía de este viernes en la intersección de 2 de abril y j rosas de pozos.

Versiones extraoficiales el vehículo de alquiler con número económico CE-0572 que solo era tripulado por el conductor, intentó pasar sin embargo fue golpeado por el tren resultando solo daños materiales y un gran susto.

Al sitio acudieron elementos policíacos y socorristas para brindar apoyo al afectado que solo presentó algunos golpes.

Será la autoridad competente quien determine realmente las causas del percance en base al peritaje correspondiente en el lugar.