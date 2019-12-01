Harfuch explica situación con hija de "El Mayo"; está en lista de EEUU, pero no tiene orden de aprehensión, justifica

Cancún, Quintana Roo, a 20 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch explicó los sucedido con Mónica Zambada Niebla, hija del líder criminal Ismael Zambada, alías “El Mayo”, durante el operativo federal que dejó 11 delincuentes abatidos en Sinaloa, el pasado 19 de marzo.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, desde Cancún, Quintana Roo, el funcionario federal indicó que Zambada Niebla está en una lista de personas señaladas por la autoridad anti lavado de Estados Unidos, pero no hay ninguna orden de aprehensión girada en su contra en el país.

Por lo anterior, el secretario García Harfuch indicó que la hija del capo y cofundador del Cártel de Sinaloa, “nunca fue detenida, simplemente estuvo bajo custodia federal.

“En una de esas acciones estaba Mónica del Rosario N con una menor de edad. Ella nunca fue detenida. Estuvo momentáneamente bajo custodia, primero para garantizar su seguridad y la de la menor y después para verificar si tenía algún mandamiento judicial en México o en Estados Unidos”, declaró.

Por otra parte, el titular de la SSPC, detalló que los militares ejecutaron un cateo que estaba presuntamente ligado a “Los Mayos”, facción criminal del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Ismael Zambada, en dicha acción fue retenida la mujer indicada, abatieron a 11 delincuentes y capturaron a Osvaldo “N”, quien cuenta con orden de aprehensión en San Diego, California.