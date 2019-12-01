En Aquila, Michoacán, muere motociclista en accidente

En Aquila, Michoacán, muere motociclista en accidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:10:32
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Aquila, Michoacán, a 20 de marzo 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con la motocicleta que conducía contra un vehículo, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Colola-Maruata, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron sin vida a un motociclista situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE para dar fe del levantamiento del cuerpo, e iniciar las investigaciones correspondientes.

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