Aprehenden a presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán 

Aprehenden a presunto responsable de tentativa de violación en agravio de una mujer en Zitácuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:00:47
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Zitácuaro, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- José Luis “N”, quienes señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de tentativa de violación, cometido en agravio de una mujer en este municipio, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, el 23 de octubre de 2025, la víctima caminaba por una calle de la ciudad cuando fue interceptada por un hombre que intentó agredirla sexualmente. No obstante, la mujer logró resistirse y escapar del lugar.

Tras recibir la denuncia, un agente del Ministerio Público dio inicio a las diligencias correspondientes, mismas que permitieron establecer la identidad y posible participación de José Luis “N” en los hechos, por lo que se solicitó ante el órgano jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores.

El detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial que en próximas horas resolverá su situación jurídica.

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