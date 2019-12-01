Funcionarios de Chavinda enfrentan acusaciones de extorsión; 19 víctimas, incluyendo campesinos y servidores públicos han declarado

Funcionarios de Chavinda enfrentan acusaciones de extorsión; 19 víctimas, incluyendo campesinos y servidores públicos han declarado
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 15:36:41
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Morelia, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.– El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó sobre los avances en la investigación contra funcionarios públicos del municipio de Chavinda, entre ellos la síndica detenidos el pasado jueves, señalando que "pesan señalamientos de extorsión" en su contra.

El titular de la Fiscalía confirmó que las acusaciones provienen de al menos 19 personas afectadas.

"Ayer se recibieron algunas declaraciones de 19 ciudadanos de allá  sobre hechos y circunstancias que señalan estos posibles actos de extorsión y que nosotros tenemos que darle seguimiento", apuntó.

Torres Piña precisó que entre los presuntos afectados se encuentran tanto elementos y funcionarios del ayuntamiento y algunos agricultores  del municipio.

"Hoy la vicefiscal de Alto Impacto me informaba que se está analizando y revisando... vamos a esperar a que se concluya toda esta indagatoria y el día de mañana estaremos ya solicitando en este caso al Poder Judicial la audiencia si fuera el caso", explicó en entrevista.

Recordar que el día  de ayer  fueron detenidos  
Ana Laura N, de 31 años de edad  síndica,  Paulo César “N”, regidor de Desarrollo Económico; y Jesús “N”, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación, y César Adrián N., subdirector de Seguridad Pública de Chavinda.

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