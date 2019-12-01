Autoridades estatales y federales realizan cateos en la capital queretana 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 14:15:31

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- Esta tarde, se registró una importante movilización de autoridades federales, estatales, en las colonias San Pedrito Peñuelas y Vista Azul de Querétaro, en donde se ejecutaron diligencias tipo cateos.

Aparentemente las diligencias estarían relacionadas con delitos contra la salud, de las cuales hasta el momento se ha asegurado al menos un vehículo.

En la colonia San Pedrito Peñuelas, se ejecutó sobre la avenida Euripides, entre Platón y Campesinos, mientras que en la colonia Vista Azul, se realizó sobre la calle Labna.

Se espera que la Fiscalia General del Estado, informe los resultados de las diligencias, cuantas personas fueron detenidos y qué fue lo que se aseguró en su totalidad.