Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:59:06

Morelia, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lograron la detención de un hombre presunto responsable de abuso sexual en agravio de su nieta de 4 años de edad.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones realizadas se logró establecer que el 25 de diciembre pasado, José Israel “N” agredió sexualmente a su nieta cuando se encontraban en su domicilio ubicado en esta ciudad de Morelia.

La madre de la menor acudió a la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, donde fue recibida la denuncia.

Una vez establecida la posible participación de José Israel “N” en el delito, el hombre fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada por el Juez de Control.