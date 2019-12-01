Rescatan en Morelia, Michoacan, a madre e hijas víctimas de violencia y privación de la libertad; hay tres detenidos

Morelia, Michoacán, 19 de septiembre del 2025.- Agentes de la Policía Morelia lograron rescatar a una mujer y sus dos hijas menores de edad, quienes se encontraban privadas de la libertad y en condiciones de violencia al interior de un domicilio en la colonia Héroes Insurgentes, en la acción se detuvo a tres personas.

Al respecto se informó que elementos de la Policía Municipal llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia cuando recibieron un reporte en la colonia Sindurio, en el que se alertaba sobre una mujer que pedía auxilio.

Al llegar al lugar, los agentes fueron interceptados por la víctima, quien denunció haber escapado con una de sus hijas tras permanecer retenida contra su voluntad junto con sus dos menores.

De inmediato, los oficiales activaron un dispositivo de seguridad y se trasladaron al domicilio señalado, donde identificaron a una de las hijas aún retenida. Durante la intervención, familiares de los presuntos responsables intentaron impedir el acceso y agredieron a los agentes. No obstante, gracias a la acción policial, lograron ingresar y poner a salvo a la menor, quien fue entregada a su madre.

En el lugar fueron aseguradas tres personas, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica.