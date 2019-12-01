Rescatan a una persona en playa de Baja California

Rescatan a una persona en playa de Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:18:34
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San Felipe, Baja California, a 6 de abril 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescató a una persona en la playa El Malecón, en San Felipe, Baja California, durante el operativo vacacional “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”.

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción se llevó a cabo durante recorridos de vigilancia, cuando elementos navales detectaron a una persona con dificultad para salir del mar, por lo que activaron de inmediato los protocolos de auxilio.

Además se dio a conocer que el personal naval sacó al afectado del agua y tras prestarle primeros auxilios lo trasladó a una zona segura.

El sujeto fue llevado al Centro de Salud de esa localidad, donde fue reportado estable.

La Secretaría de Marina puso a disposición de la ciudadanía, para atención de emergencias en el mar, el número telefónico del Sector Naval de San Felipe: 686 577 60 45, así como el número nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1).

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