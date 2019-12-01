De consulta médica a tragedia: seis personas mueren tras recibir sueros en Sonora; hay tres más afectadas

De consulta médica a tragedia: seis personas mueren tras recibir sueros en Sonora; hay tres más afectadas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:03:45
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Hermosillo, Sonora, 6 de abril del 2026.- Autoridades de salud y justicia investigan la muerte de seis personas y la afectación de otras tres en Hermosillo, Sonora, casos que presuntamente están relacionados con la aplicación de soluciones intravenosas en un establecimiento médico de la entidad.

La Secretaría de Salud estatal informó que hasta el momento se han identificado nueve casos vinculados con esta situación: seis personas fallecidas, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que ya fueron dados de alta.

De acuerdo con la información oficial, todos los pacientes recibieron soluciones intravenosas que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la apertura de seis carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas por estos hechos.

Las soluciones aseguradas continúan bajo análisis de autoridades federales, con el objetivo de determinar si existe alguna irregularidad en su contenido o preparación.

El establecimiento médico fue clausurado el pasado 1 de abril y, desde entonces, no se han reportado nuevos casos relacionados con este incidente.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que se informará a la población conforme se obtengan resultados concluyentes.

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