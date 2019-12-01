Sheinbaum acusa campaña de mentiras sobre AIFA, playas de Veracruz y colección Gelman

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:54:25

Ciudad de México, 6 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la difusión de información falsa sobre distintos temas de interés público y acusó que algunos actores utilizan la mentira y la calumnia como estrategia de comunicación para atacar proyectos y decisiones del gobierno federal.

Desde Palacio Nacional, durante su tradicional conferencia matutina, la mandataria federal cuestionó particularmente los señalamientos que han circulado en redes sociales sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el estado de las playas en Veracruz y la situación de la colección Gelman.

Sheinbaum Pardo señaló que en algunos casos incluso se recurre a contenido manipulado o generado con inteligencia artificial para sostener narrativas negativas. Como ejemplo, mencionó videos y publicaciones en los que se intenta mostrar que el AIFA se encuentra vacío.

Frente a esas versiones, aseguró que la terminal aérea mantiene actividad constante y destacó que durante el periodo de Semana Santa fue utilizada por 169 mil personas, cifra que refleja un crecimiento en su operación.

También se refirió a los mensajes que circularon llamando a evitar visitar las playas de Veracruz por presunta contaminación.

La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que en la zona existen brigadas permanentes de limpieza y que las playas fueron atendidas, por lo que los visitantes pudieron ingresar al mar de forma segura.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la polémica en torno a la colección Gelman y aseguró que no se está violando ninguna ley en su manejo. Indicó que el retorno de la colección está previsto para 2028, pese a las cartas y críticas que se han difundido recientemente.

Consideró que la difusión de este tipo de contenidos responde a una dinámica basada en el enojo y el odio en el debate público, por lo que reiteró que su gobierno seguirá respondiendo con información y datos sobre los proyectos y acciones que impulsa.