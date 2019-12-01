Cae mujer por ultimar con arma blanca a su esposo; investigan posible defensa personal

Cae mujer por ultimar con arma blanca a su esposo; investigan posible defensa personal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 09:20:51
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Tenejapa, Chiapas, a 6 de abril 2026.- Una mujer identificada como Petrona “N”, de 32 años de edad, fue detenida por presuntamente ultimar a su esposo con un arma blanca en el municipio de Tenejapa, Chiapas.

Cabe señalar que, los hechos se desarrollaron en la comunidad Yashanal, por lo que la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, inició la investigación con perspectiva de género, porque según los peritajes, la sospechosa también presenta algunas lesiones.

Algunas versiones preliminares indican que Petrona se defendió de Alonso, su cónyuge, quien ingería bebidas embriagantes dentro de su vivienda e intentó agredirla.

Por lo anterior, la mujer se defendió de su pareja armada con un cuchillo. Después de asesinarlo permaneció en el sitio y fue detenida por agentes de la Policía Municipal y Estatal.

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