Detienen a "Milo" en Quintana Roo, es objetivo prioritario transnacional; tiene orden de extradición a EEUU

Detienen a "Milo" en Quintana Roo, es objetivo prioritario transnacional; tiene orden de extradición a EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:37:16
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Benito Juárez, Quintana Roo, a 6 de abril 2026.- Personal de Seguridad federal logró la detención en Benito Juárez, Quintana Roo, de dos integrantes de un grupo delictivo transnacional, entre ellos Remigio "N", alias "Milo", objetivo prioritario y coordinador operativo y financiero de una organización criminal.

Mediante un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal destacó que el sospechoso fue capturado en el fraccionamiento Residencial Arbolada cuenta con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de personas y delincuencia organizada, al ser un presunto integrante de la Mafia Cubano-Americana.

Además, se dio a conocer que en la captura participó la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

Loa agentes también capturaron a una mujer identificada como Joseline García Biscaino, presuntamente integrante de la misma organización criminal.

En el boletín de prensa, el grupo interinstitucional indicó que la detención de “Milo” representa una afectación directa a la capacidad operativa del grupo criminal y es resultado de mecanismos de cooperación internacional.

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