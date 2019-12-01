Ultiman a motocilcista en el Centro de Celaya, Guanajuato

Ultiman a motocilcista en el Centro de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:58:08
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Celaya, Guanajuato, a 6 de abril 2026.- Un motociclista que iba en circulación fue perseguido por sujetos desconocidos en la zona centro de la ciudad de Celaya, Guanajuato, quienes dispararon y posteriormente se dieron a la fuga dejando al masculino sin vida. 

El suceso tuvo lugar poco antes de las 4:00 de la mañana de este lunes en la calle Río Bravo esquina Fresnillo, sitio al que se desplazaron autoridades policíacas y socorristas tras recibir el reporte de una persona lesionada. 

Al llegar confirmaron que el hombre de identidad desconocida ya no contaba con signos vitales.

Según versiones extraoficiales, la víctima derrapó luego de que se escucharon disparos.

El área fue delimitada con la cinta amarilla para preservar la escena y recopilar evidencias e informe por parte de la Fiscalía Regional C.

Al concluir el protocolo correspondiente el cuerpo fue retirado y llevado a las instituciones del Semefo donde le realizaran la.necropsia que marca la ley.

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