Caso Leyla causa indignación: ultiman a adolescente, graban el crimen y responsables reciben menos de 3 años de cárcel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 08:19:07

Sonoyta, Sonora, 6 de abril del 2026.- El asesinato de Leyla Monserrat, una adolescente de apenas 15 años de edad en Sonoyta, Sonora, volvió a generar indignación en México luego de que se conocieran las sentencias contra sus agresoras, dos menores de edad que eran presuntamente sus amigas.

De acuerdo con el caso, las jóvenes engañaron a la víctima, la asesinaron y grabaron el crimen en video, pero la justicia para adolescentes determinó penas de dos años y 10 meses de cárcel para cada una.

Además, se fijó una reparación económica de poco más de 5 mil pesos, cantidad que ni siquiera cubre la mitad de los gastos funerarios de la menor.

Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025, cuando Britany Michel, de 15 años, y Monserrat, de 13, citaron a Leyla y la llevaron bajo engaños a una vivienda del ejido El Desierto, en el municipio de General Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, días antes del crimen su hija había tenido una discusión con las agresoras, quienes posteriormente comenzaron a burlarse de ella y acosarla con mensajes relacionados con el color de su piel.

La noche del ataque, Leyla fue atada a una silla, vendada y estrangulada, mientras una de las menores grababa la escena con un teléfono móvil.

El video del crimen comenzó a circular en redes sociales y fue enviado de forma anónima a la madre de la adolescente, material que posteriormente se convirtió en una de las pruebas clave dentro de la investigación.