Policía Morelia participa en cateos contra puntos de venta de sustancias ilícitas

Policía Morelia participa en cateos contra puntos de venta de sustancias ilícitas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:30:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones interinstitucionales realizadas en las últimas horas permitieron el tres aseguramiento de sustancias ilícitas y la detención de dos personas.

Sobre el particular se informó que que la Policía Morelia, en coordinación con Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de Michoacán llevaron a cabo tres cateos.

Los tres domicilios cateados eran utilizados como puntos de venta y distribución de narcóticos.

Con estas acciones la  Policía Morelia reafirma el compromiso de combatir el narcomenudeo y proteger a la ciudadanía.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver de un hombre en la autopista Occidente, a la altura de Cuitzeo, Michoacán 
Quitan la vida a un individuo en la colonia Lomas de Palmira de Apatzingán, Michoacán 
Hombre resulta herido tras ataque armado en Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso a hombre detenido con 13 paquetes de estupefaciente en Buenavista, Michoacán
Más información de la categoria
¿Comandos de EEUU en México? Analistas advierten posible incursión secreta de Trump contra carteles
Promoverá Memo Valencia acción de inconstitucionalidad para frenar venta de bienes estatales
Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos
Se reúne la alcaldesa de Uruapan con Harfuch para dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio
Comentarios