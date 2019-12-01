Policía Morelia participa en cateos contra puntos de venta de sustancias ilícitas

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Como resultado de acciones interinstitucionales realizadas en las últimas horas permitieron el tres aseguramiento de sustancias ilícitas y la detención de dos personas.
Sobre el particular se informó que que la Policía Morelia, en coordinación con Defensa, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado de Michoacán llevaron a cabo tres cateos.
Los tres domicilios cateados eran utilizados como puntos de venta y distribución de narcóticos.
Con estas acciones la Policía Morelia reafirma el compromiso de combatir el narcomenudeo y proteger a la ciudadanía.