Rescatan a niño que quedó atrapado adentro de máquina de peluches en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 21:11:07
Santa Catarina, Nuevo León, a 26 de agosto de 2025.- Un niño, causó la preocupación de su hermana y sus padres, después de que se metiera a una máquina de peluches y se quedara atorado en un supermercado de Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos se registraron en un centro comercial ubicado sobre la avenida Bulevar Gustavo Díaz Ordaz en la colonia La Fama, donde el menor que fue identificado como Dorlan Alexander, de 8 años de edad, se metió por la puerta donde salen los peluches.

Su hermana, quien se encontraba con él, se dio cuenta de que Dorlan no podía salir, por lo que fue a decirles a sus padres lo que estaba ocurriendo, por lo que al ver la situación, preocupados decidieron pedir apoyo al número de emergencias.

Al lugar acudieron elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, quienes al llegar se dieron cuenta que el niño ya había logrado salirse de la máquina por sus propios medios.

Asimismo, le realizaron una valoración, pero confirmaron que el menor se encontraba bien y sin lesiones.

 

 

 

Noventa Grados
