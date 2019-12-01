Rescatan a menor y detienen a dos personas por presunta privación de la libertad en Teotihuacán, Estado de México

Teotihuacan, Estado de México, a 16 de agosto de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró rescatar a una menor de edad en un operativo realizado en Teotihuacán, donde también fueron detenidas dos personas identificadas como Isela “N” y Eduardo Rafael “N”, señalados por su posible participación en el delito de privación de la libertad.

La investigación inició el 15 de agosto, luego de que la madre de la víctima denunciara que su hija había desaparecido tras dejarla al cuidado de Isela “N” en un domicilio de la colonia Santa Cruz, en Tonanitla. Horas después, la mujer reportó que ni la menor ni la cuidadora se encontraba en el lugar.

De acuerdo con las indagatorias, días más tarde la sospechosa contactó a la madre desde un hotel solicitando dinero para regresar, sin cumplir con lo acordado. Esto motivó que la Fiscalía desplegara trabajos de gabinete y campo para ubicar a la niña.

Finalmente, la noche del viernes 15 de agosto, agentes de la FGJEM, realizaron un operativo en la colonia Centro de Teotihuacán, donde localizaron a la menor y detuvieron a los presuntos responsables. La niña fue entregada a su madre, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.