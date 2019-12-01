Rescatan a hombre privado de su libertad en Cuajimalpa, Ciudad de México; hay dos detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 14:50:10

Ciudad de México, a 6 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), rescató a un hombre que estaba privado de su libertad en un edificio de oficinas ubicado en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México.

En la acción, los uniformados detuvieron a dos hombres y aseguraron 50 mil pesos en efectivo, así como cuatro teléfonos celulares.

De acuerdo con información oficial, el operativo de rescate inició luego de que un hombre abordó a oficiales que se encontraban en la zona, y les comentó que su compañero de trabajo se encontraba privado de la libertad en un inmueble ubicado en la calle Bosque de Radiatas.

Según el denunciante, los presuntos secuestradores lo liberaron para que consiguiera dinero en efectivo para el rescate de su colega.

Durante la acción, los policías capitalinos entraron a un departamento adaptado como oficinas, en donde hallaron a la víctima en una sala de juntas, mientras sus presuntos secuestradores lo mantenían amagado.

Los sospechosos intentaron escapar del lugar, pero fueron capturados por los efectivos de seguridad.

Los presuntos secuestradores, el dinero y los equipos celulares fueron asegurados y presentados ante las autoridades correspondientes.