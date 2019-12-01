Rescatan a dos personas, tras operativo con intercambio de disparos; vinculan a proceso a dos presuntos secuestradores

Rescatan a dos personas, tras operativo con intercambio de disparos; vinculan a proceso a dos presuntos secuestradores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 14:19:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 19 de abril del 2026.- Tras registrarse un enfrentamiento armado, personal de la Fiscalía General del Estado (FGe) logró rescatar sanas y salvas dos víctimas de secuestro; asimismo, se logró la detención de los presuntos responsables, quienes ya fueron vinculados a proceso.

Sobre el particular se informó que, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Juan Manuel “N” y Christian Josvat “N”, ambos mayores de edad, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Cabe precisar que la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión conoció de los dos imputados mayores de edad, mientras que, un tercer relacionado en el caso, que es adolescente, se dio intervención a la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, conforme a su ámbito de competencia.

De acuerdo con los datos de prueba recabados durante la investigación, el pasado 7 de abril de 2026, en la localidad de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, las dos víctimas fueron privadas de la libertad por personas armadas.

Posteriormente, el 8 de abril, los agresores establecieron comunicación con familiares para exigir el pago de un rescate económico bajo amenazas de privar de la vida a las dos víctimas.

Derivado de labores de inteligencia, se implementó un operativo estratégico que incluyó acciones tácticas para la intervención; durante este despliegue se registró un enfrentamiento, tras el cual se logró la liberación con bien de las víctimas y la detención en flagrancia de los implicados.

Ya en audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a los imputados por los delitos de secuestro agravado; asimismo, a Christian Josvat “N” por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército; y a Juan Manuel “N” por posesión de cartuchos y cargadores del mismo uso.

El Juez de Control decretó prisión preventiva oficiosa para los imputados y fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Es importante mencionar que la determinación judicial se sustentó en diversos datos de prueba que acreditan las exigencias económicas y amenazas, informes policiales de detención en flagrancia, así como análisis y dictámenes periciales en materia de balística, química y criminalística.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Loma Larga de Morelia, Michoacán 
Accidente de camioneta del Servicio Público en Zitácuaro, Michoacán, deja siete heridos 
Pierden la vida en accidente dos oficiales de embajada de EU y director de la AEI Chihuahua, tras operativo conjunto contra grupos delictivos
Hallan cadáver putrefacto en un domicilio de la VP de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Rescatan a dos personas, tras operativo con intercambio de disparos; vinculan a proceso a dos presuntos secuestradores
Mariachis armados y encapuchados abren fuego en el Mercado Morelos de Puebla; dejan tres personas heridas
Fiscalía de CDMX niega fabricación de culpables en caso de feminicidio de Edith Guadalupe
Trump advierte a Irán con ataques a infraestructura si no acepta acuerdo
Comentarios