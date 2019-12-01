Mariachis armados y encapuchados abren fuego en el Mercado Morelos de Puebla; dejan tres personas heridas

Mariachis armados y encapuchados abren fuego en el Mercado Morelos de Puebla; dejan tres personas heridas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 14:01:25
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Puebla, Puebla, 19 de abril del 2026.— Un ataque armado registrado la mañana de este domingo en el Mercado Morelos dejó como saldo tres personas heridas y provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados, vestidos como mariachis y con el rostro cubierto, ingresó al área comercial ubicada en la colonia Diez de Mayo, donde presuntamente atacaron de manera directa a tres hombres.

Tras la agresión, uno de los lesionados fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, mientras que los otros dos permanecieron en el sitio hasta recibir atención de paramédicos.

Testigos señalaron que los responsables escaparon a bordo de una camioneta blanca con logotipos de una agrupación musical.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona y desplegaron un operativo para tratar de ubicar a los agresores. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

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