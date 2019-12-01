Hallan cadáver putrefacto en un domicilio de la VP de Morelia, Michoacán 

Hallan cadáver putrefacto en un domicilio de la VP de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 14:53:24
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Morelia, Michoacán, 19  de abril del 2026.- En el interior de un domicilio ubicado en la colonia Ventura Puente de esta ciudad de Morelia, fue localizado el cuerpo putrefacto de un individuo, hechos que son investigados.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertas de que en el referido lugar estaba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar, personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuero, mismo que estaba en avanzado estado de descomposición, restos que fueron llevados al Semefo con la finalidad de determinar las causas de muerte.

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