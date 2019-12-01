Pierden la vida en accidente dos oficiales de embajada de EU y director de la AEI Chihuahua, tras operativo conjunto contra grupos delictivos

Chihuahua, Chihuahua, a 19 de abril de 2026.- Un operativo contra la producción de drogas sintéticas en la sierra de Chihuahua terminó en tragedia, luego de que cuatro integrantes de un equipo de seguridad y cooperación internacional perdieran la vida en un accidente mientras regresaban de una zona de difícil acceso.

De acuerdo con el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, las víctimas viajaban en un vehículo oficial que se precipitó a un barranco en la región serrana ubicada entre los municipios de Guachochi y Morelos, tras participar en un operativo para ubicar y desmantelar dos narcolaboratorios.

Entre las personas fallecidas se encontraba el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, así como el agente ministerial Manuel Genaro Méndez Montes y dos instructores vinculados a la Embajada de los Estados Unidos en México, quienes participaban en labores de capacitación dentro de los esquemas de cooperación bilateral.

El percance ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando el convoy en el que viajaban se dirigía de regreso a la capital del estado. Según explicó el fiscal, el vehículo accidentado encabezaba la caravana y habría derrapado antes de caer al vacío, lo que provocó su destrucción.

Horas antes del accidente, las autoridades habían localizado dos laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa. El hallazgo fue posible mediante sobrevuelos con drones en una zona remota de barrancas y bosques, a varias horas de distancia de la ciudad de Chihuahua.

En el operativo participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. En el sitio se aseguró infraestructura utilizada para la producción de drogas sintéticas, incluyendo hornos, calderas, contenedores con sustancias químicas y cilindros de gas LP.

Uno de los complejos localizados abarcaba aproximadamente 850 metros cuadrados y contaba con múltiples depósitos y equipo especializado, mientras que un segundo punto, de menor tamaño, también funcionaba como campamento y área de procesamiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las condiciones del accidente, al tiempo que se mantienen las acciones contra grupos delictivos dedicados a la producción de drogas en la región serrana del estado.