Bedolla visualiza al teleférico de Uruapan como motor económico y turístico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 14:49:47

Morelia, Michoacán, 19 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que el Teleférico de Uruapan no solo representa una obra de infraestructura moderna, sino el motor que impulsará de manera definitiva el turismo, la economía y la generación de empleos en la región.

“Uruapan va a volar alto, vamos a recuperar lo que se perdió por décadas”, refirió el mandatario estatal, tras puntualizar que La Perla del Cupatitzio se consolida nuevamente como un destino turístico de alto nivel.

Resaltó que este sistema de transporte atraerá a una nueva oleada de visitantes, quienes podrán disfrutar de una experiencia visual única. Desde las cabinas, se aprecian vistas impresionantes de puntos emblemáticos como el Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, el Centro Histórico de la ciudad y diversos sitios de relevancia arquitectónica y cultural.

Ramírez Bedolla explicó que el teleférico transforma radicalmente la conectividad de la ciudad. El trayecto, que comprende desde la Estación 1 (Colonia Movimiento Antorchista) hasta la Estación 6 (Colonia La Quinta), se realiza ahora en tan solo 27 minutos, reduciendo significativamente el tiempo de traslado que anteriormente tomaba hasta una hora y media.

“Hoy los uruapenses tienen un transporte público de clase mundial”, concluyó el gobernador, reafirmando el compromiso de su administración con la modernización de Michoacán y el bienestar de sus habitantes.