Rescatan a dos perros víctimas de maltrato durante cateo en Morelia

Morelia, Michoacán, a 18 de septiembre de 2025. Durante un cateo llevado a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, de esta ciudad de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró dos ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.

Lo anterior, derivado de actos de investigación realizados a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, a los que se acreditó un posible hecho constitutivo de delito, por lo que solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo.

Con dicha orden judicial, el personal ministerial, así como peritos en criminalística y veterinaria, llevaron a cabo maniobras operativas en la diligencia en el domicilio ubicado en la colonia Gertrudis Sánchez, en el que fueron localizadas dos perritas de raza chihuahua: una de color café y otra blanca con manchas café, ambas en condiciones de maltrato.

Los caninos quedaron bajo resguardo del Instituto de Protección Animal (IMPA) para recibir atención médica y cuidados adecuados, mientras que el Ministerio Público, a cargo de la investigación, continuará con las diligencias correspondientes a fin de determinar las responsabilidades que resulten.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida y el bienestar de los animales en Michoacán.