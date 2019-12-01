Presunto responsable de agredir sexualmente a un adolescente en un autobús, es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 11:42:37

Morelia, Michoacán.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra José Luis “N”, por su posible participación en el delito de violación agravada, cometido en perjuicio de un adolescente, a bordo de un autobús de pasajeros que transitaba por el municipio de Cuitzeo.

Las investigaciones establecen que el pasado 8 de noviembre, la víctima viajaba en un autobús cuando el imputado, también pasajero, lo agredió sexualmente. El joven denunció de inmediato los hechos, lo que permitió que José Luis “N” fuera detenido al arribo del vehículo a la terminal de autobuses de Morelia.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que tras realizar las diligencias correspondientes, formuló la imputación correspondiente.

Luego de valorar los datos de prueba, el Juez de Control determinó vincularlo a proceso, imponer prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses y 15 días para el cierre de la investigación complementaria..