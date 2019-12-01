Rescatan a dos mujeres atrapadas en corriente tras lluvias en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 11:14:30

Culiacán, Sinaloa, a 28 de agosto 2025.- Dos mujeres que quedaron atrapadas en una corriente formada por las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad de Culiacán, Sinaloa fueron rescatadas por elementos de Protección Civil Municipal (PCM).

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil en el que se trasladaban quedó atrapado en un arroyo que surgió en la colonia Popular, cerca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por su parte, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de PCM, señaló que las dos víctimas lograron ser rescatadas sanas y salvas.

Además, mencionó que las intensas lluvias que se han presentado han provocado que algunas calles y avenidas de Culiacán se conviertan en arroyos naturales, por lo que en forma continua se hace llamado a la población evitar cruzar por zonas de riesgo.

En ese sentido, refirió que las personas que requieran de algún tipo de auxilio deben solicitarlo a las líneas de emergencia, para que la ayuda llegue en el menor tiempo posible, ya que las precipitaciones pluviales van a continuar.