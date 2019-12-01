Rescatan a dos caninos víctimas de maltrato en un domicilio de Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 16:14:57

Zitácuaro, Michoacán, a 6 de octubre de 2025.- Dos caninos fueron rescatados por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, debido a que se encontraban en situación de abandono y desnutrición.

Los hechos se registraron en un inmueble de la localidad de San Juan, donde gracias a una denuncia ciudadana, se alertó a las autoridades de que había dos perros en situación de riesgo.

Ante la denuncia, se realizó la investigación correspondiente, por lo que se obtuvo una orden de cateo de la autoridad judicial.

Al entrar al domicilio, localizaron dos caninos de raza criolla, uno de color café y otro negro, los cuales, a simple vista se les notaba el alto grado de desnutrición en el que se encontraban.

Finalmente, los perros fueron rescatados y trasladados al Departamento de Protección Animal del Ayuntamiento de Zitácuaro, donde se les brindará la atención y los cuidados que requieren.