Quitan la vida a Jessica Luna, excandidata del PT a la alcaldía de Yanga, Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 18:17:13

Atoyac, Veracruz, a 6 de octubre de 2025.- La tarde de este lunes, fue privada de la vida Jessica Luna Aguilera, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga, cuando se dirigía a recoger a su hija a la escuela ubicada en la localidad de Potrero Nuevo, del municipio de Atoyac.

De acuerdo a las primeras indagatorias, la mujer viajaba a bordo de su camioneta, cuando sujetos armados le cerraron el paso, y comenzaron a dispararle sin mediar palabra.

Después del ataque, Jessica terminó impactándose contra la barda de la escuela primaria “Benito Juárez”, mientras que los presuntos responsables huyeron de la escena.

Al lugar arribaron paramédicos, después de que recibieran la alerta en el número de emergencias, pero solo confirmaron que Luna Aguilera ya no contaba con signos vitales.

Asimismo, elementos policiacos realizaron el acordonamiento de la zona y el personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, hicieron el levantamiento del cuerpo, además de que comenzaron con las investigaciones.

El dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar, confirmó y condenó el hecho. También señaló que en esa misma región, la actual alcaldesa ha sufrido al menos dos atentados en su contra.